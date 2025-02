Missione con i maturandi, l’ultima fatica di ’Bond’

Ha dedicato questi ultimi 15 anni all’incontro con tanti giovani dell’ultimo anno delle scuole superiori per dare il proprio contributo volontario - oggi da persona esterna al mondo scolastico e da tempo in pensione e grazie al consenso espresso dai dirigenti scolastici -, ad una scelta importante nel proseguimento dei loro studi e nella futura carriera. Bruno Bondanini, 81 anni, ingegnere minerario e già insegnante di materie tecniche negli istituti professionali, con il colloquio con gli allievi della quinta B del liceo Scientifico "Righi", ritiene di avere concluso, mettendo la "ciliegina sulla propria torta" il suo impegno verso l’orientamento dei maturandi, perché in quella classe c’è suo nipote Francesco.

"Da nonno – assicura Bondanini – mostrami in questa veste a lui sconosciuta e registrare l’apprezzamento dei suoi compagni di classe mi ha emozionato. Frequento i giovani e ho per loro particolare attenzione, perché è nelle mie corde dialogare, ascoltare, esercizio che molti adulti non praticano, essere di aiuto e di stimolo. Per questo ho avuto l’idea di portare nelle stesse scuole dove hanno conseguito il diploma, personaggi che hanno raggiunto vette importanti nella loro professione, certo che sentirli esporre le loro esperienze potesse essere un incentivo agli studenti a comprendere come lo studio e l’impegno siano fondamentali basi per la vita da adulti". "Cito solo alcuni dei relatori – continua Bondanini – che si sono messi confronto coi maturandi: Francesca Bellettini ceo e presidente di Yves Saint Laurent, insignita della Legion d’Onore in Francia; Marcello Ceccaroni, direttore di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Negrar Valpolicella, e luminare nel campo dell’endometriosi, Claudio Vicini già dirigente del Dipartimento Testa-Collo Ausl Romagna e Presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria; Alberto Sensini, ingegnere biomeccanico, inventore del tendine artificiale; il magistrato, ex segretario del Consiglio superiore della magistratura Paola Piraccini; Paolo Boschi, manager della Bonfiglioli Riduttori di Bologna e Transmital di Forlì; Marco Gentili Mechanical engineer alla Ferrari F1 team Maranello, la tenente di vascello Roberta Di Donna, ex comandante della capitaneria di porto di Cesenatico; Roberta Fognani ingegnera presso il Laboratorio di Tecnologia medica del Rizzoli di Bologna. E ben 4 di loro sono stati insigniti del premio cittadino ‘Malatesta Novello’".

Ma i settori di interesse di Bruno Bondanini, mitico "Bond" bilanciere ai tempi della pallavolo "Frigotecnica Tisselli", giocatore e "maestro Manzi" di bridge, inventore di una bici d’acqua, non si esauriscono congedandosi dalle scuole perché apre loro il suo orto biologico-didattico, anche questo sui generis, con l’albero degli abbracci e parecchie piante dedicate nominalmente agli amici più cari.