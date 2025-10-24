Missione in Albania per il Rotary Club

Oggi una delegazione del Rotary Club Cesenatico Mare vola in Albania per completare un progetto internazionale. E’ un interessante ed importante Global Grant, dal profondo significato umano e di fratellanza, appoggiato dalla Rotary Foundation ed al quale aderiscono il Distretto Rotary 2072 di Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, e altri sette Rotary Club romagnoli (Cesena Valle del Savio, Valle del Rubicone, Cervia-Cesenatico, Forlì, Ravenna, Forlì Tre Valli e i giovani del Rotaract di Cesena), e quattro Rotary Club albanesi, che sono Lezhe, Shkoder, Elbasan e Tirana Bllok. Si tratta di una iniziativa in cui il Club Cesenatico Mare crede molto. Il progetto è nato tre anni fa e si impegnò molto la past president Lalla Bertolozzi, la quale personalmente volò in Albania con una delegazione di soci, visitò la Casa Famiglia Rozalba ed organizzò un Interclub Internazionale con i Rotary Club delle città di Lezhe e Shkoder. Oggi dopo aver espletato le formalità di rito, la delegazione di Cesenatico con in testa il presidente Klodian Matija, si recherà alla Casa Famiglia Rozalba di Lezhe, in Albania, dove sono accolte trenta ragazze che vi dimorano stabilmente e tante bambine e bambini, anche molto piccoli, che frequentano il Centro Diurno Venerini dove ogni giorno giocano e fanno i compiti.

g.m.