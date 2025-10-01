Mister Mignani prova a spiegare la sconfitta: "I due gol ravvicinati hanno indirizzato la gara"

Sconfitta netta e meritata allo Stirpe per un Cesena entrato in partita solo quando il Frosinone è rimasto in dieci al quarto d’ora della ripresa. Bianconeri irriconoscibili rispetto alle prime cinque uscite di stagione, con Michele Mignani che a fine gara prova a dare una spiegazione alla brutta prestazione della sua squadra: "Di sicuro potevamo fare meglio. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo campo ai nostri avversari, nonostante questo abbiamo provato a ripartire cercando di fare male. Abbiamo avuto anche una buona occasione con Ciervo nel finale di tempo che purtroppo non si è concretizzata. Ad inizio ripresa abbiamo preso due gol in otto minuti su palla inattiva e quando tu incassi reti in quella maniera c’è sicuramente merito degli altri ma ci sono anche errori tuoi perché sono situazioni che si provano in allenamento. La partita è cambiata lì, quegli episodi hanno condizionato tutto. Abbiamo provato a reagire, abbiamo avuto un’altra occasione subito con Castagnetti, ma abbiamo preso la terza rete in contropiede poi è diventato tutto più difficile".

Prima sconfitta di questo campionato che però non cambia di una virgola i piani bianconeri: "Questa caduta non deve farci perdere quelle piccole certezze che ci siamo costruiti in questi due mesi – continua il tecnico del Cavalluccio –. I ragazzi ora devono capire che questa è stata una partita diversa dalle altre. Oggi abbiamo incontrato una squadra che è partita forte come noi e che ha grandi qualità. Noi sicuramente dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, ma già da sabato dobbiamo tornare a fare le cose che sappiamo con convinzione. Quello che non deve mai mancare in noi allenatori è l’equilibrio saper assorbire le sconfitte ma anche gestire bene le vittorie. Adesso dobbiamo tornare subito a lavorare per preparare al meglio la gara con la Reggiana per cercare di rifarci subito".

Qualche considerazione anche sulla classifica: "Credo che sia ancora presto per tirare le somme su chi sarà protagonista. Il campionato di serie B insegna che chi fa bene all’inizio significa sicuramente che ha dei valori e che è riuscito subito ad esprimere. Anche chi ha faticato finora può venir fuori alla lunga. L’esperienza insegna che le cose si possono capovolgere nell’arco della stagione".

Pungolato in sala stampa sulla grande prestazione dell’ex Giacomo Calò, Mignani ha risposto: "Non penso che il Frosinone abbia vinto per l’ottima prestazione di Calò. Sappiamo che è un giocatore che ha grande qualità per questa categoria, lo conosciamo bene e stasera ha fatto una buona gara, è un ragazzo serio ma io penso che in questa categoria giocatori che spostano veramente gli equilibri sono pochi e sono giocatori prettamente offensivi".

Andrea Baraghini