Mister Mignani resta senza voce. Vergassola: "Grande reazione"

Un match che ha spremuto fino in fondo i bianconeri, che a La Spezia sono metaforicamente "morti in campo", come ha detto anche capitan Ciofi nell’abbraccio dopo il fischio finale. Tanto che nemmeno mister Mignani, completamente afono dopo aver urlato per tutti i 90’, si è presentato in sala stampa. Al suo posto, dietro ai microfoni il vice Simone Vergassola (nativo proprio di La Spezia). "Siamo andati sotto subito – ha spiegato –, e non è mai facile recuperare. I ragazzi, invece, sono stati bravi: non hanno perso la testa e, anzi, si sono messi a giocare. Abbiamo segnato due gol con anche buone trame di gioco, tenendo bene sia la palla che il campo. Nella seconda frazione ci siamo un po’ abbassati, anche dopo la loro reazione. Ma abbiamo comunque avuto le nostre occasioni e, anzi, potevamo sfruttare meglio anche qualche ripartenza".

E lo stesso man of the match Frabotta, nella pillola dell’intervallo, lo ha detto chiaro e tondo: "Sono contento del risultato, ma nel secondo tempo sarà durissima. Noi comunque faremo di tutto per portare a casa il risultato". E così è stato.

Il Cesena da trasferta, che sin qui ha fatto 4 su 5 (con l’unico ko nel rovinoso viaggio a Frosinone), sta capitalizzando al massimo i calci da fermo. E anche in Liguria si è visto questo, con entrambe le reti arrivate da palla ferma. "In settimana proviamo sempre qualcosa – ha continuato Vergassola –, poi devono essere bravi i ragazzi a riconoscere le situazioni e i momenti in cui poter fare qualcosa e a interpretare quello che proviamo nel modo giusto".

Un’altra nota di merito arriva dalle palle inattive contro. "Lo Spezia aveva in Esposito un’arma importante, invece credo siamo stati molto bravi a tenerlo, cambiando anche qualcosa nell’impianto difensivo". L’arma importante il Cesena, invece, l’ha trovata in Frabotta, che è rientrato dall’infortunio nella maniera migliore. "È un ragazzo che ha avuto tanti problemi in carriera – conclude –, è partito bene a inizio campionato poi si è dovuto fermare. Ma si è applicato e ha lavorato sodo".

Oltre a Vergassola, nella pancia del Picco è arrivato anche Francesconi. "Siamo stati lucidi e calmi – ha detto il centrocampista –, non era facile dopo lo svantaggio. Ma siamo riusciti a ribaltarla e a portare a casa tre punti non facili". Prestazione ottima, nonostante il giallo: "Mi sono dovuto un pochino trattenere per non rischiare il rosso, questo ha sicuramente condizionato la partita, ma credo di aver portato a casa una buona gara. L’unica cosa, mi dispiace un pochino per la sostituzione, ma nello spogliatoio la felicità era tanta: abbiamo conquistato una gran bella vittoria di squadra".

Enrico Magnani