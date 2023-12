Misteriosa lapide di due soldati trovata nell’erba

Durante i lavori di sfalcio dell’erba eseguiti a Montecodruzzo frazione di Roncofreddo, a novembre, nel giardino dove campeggia il monumento dei caduti, è apparsa una lapide commemorativa. I residenti affermano di aver visto comparire da un giorno all’altro questa lapide, appoggiata al terreno, a ridosso delle mura che separano il giardino dalla chiesa di Santa Maria Liberatrice e non sanno spiegarsi come sia potuta finire lì, né chi l’abbia portata. Afferma la vicesindaca Daniela Dellachiesa: "Del rinvenimento abbiamo sporto denuncia alla stazione dei Carabinieri e a metà novembre abbiamo interpellato lo studioso Andrea Antonioli, presidente del Centro Studi Olim Flaminia di Cesena che ha cominciato le ricerche assieme al vicepresidente Giampaolo Grilli. Le ricerche hanno preso in considerazione l’Archivio Storico matricolare del Ministero della Difesa, l’Anagrafe e l’Archivio storico del Comune di Roncofreddo e l’Anagrafe del Comune di Cesena, consultati gli elenchi dei combattenti e delle guerre risorgimentali presso la Biblioteca Malatestiana. Inoltre, Antonioli e Grilli hanno esaminato accuratamente la lapide ed effettuato dei rilievi a Mantecodruzzo, Santa Lucia e Oriola".

Raccontano Andrea Antonioli e Giampaolo Grilli: "L’iscrizione non riporta alcuna data di deposizione e ricorda un Gasperoni Pietro, che si distinse per aver combattuto sui monti del Tirolo nel 1866, la battaglia di Bezzecca del 21 luglio che vide protagonisti anche volontari cesenati che andarono in supporto a Giuseppe Garibaldi durante la III Guerra d’Indipendenza italiana. Un semplice soldato. Presso l’Archivio Storico matricolare del Ministero della Difesa è stato individuato il soldato Gasperoni Pietro di Luigi del Comune di Cesena (matr. n. 2097), arruolato presso il 6° Reggimento Fanteria Volontari Italiani nella Campagna del 1866, sicuramente lo stesso menzionato nella lapide. Pietro Valducci risulta nato a Cesena l’11 luglio 1857, dove morì il 18 agosto 1936, semplice patriota repubblicano". Gasperoni e Valducci erano sicuramente originari di Cesena o del Cesenate, probabilmente della frazione di Oriola o dintorni e vennero entrambi omaggiati per le loro "virtù domestiche e civili".

La lapide, che misura cm 112 x 82,5, è scolorita e purtroppo manca della data. Recita l’epigrafe: "Alla cara ed imperitura memoria di Gasperoni Pietro soldato valoroso sui monti del Tirolo nel 1866 e di Valducci Pietro entrambi esempio non mai smentito di virtú domestiche e civili tolti alla famiglia agli amici di fede e dei cuori nel fiore degli anni il circolo Eugenio Valzania di Oriola questo marmo pose".