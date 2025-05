"Misura necessaria per risollevarsi"

Valentina Caminati non è contraria alla manovra della Regione. "Capisco che l’aumento dei ticket sia una manovra per aiutare la sanità e finchè il cittadino riesce a sostenere gli aumenti, va tutto bene. Se gli emiliano-romagnoli possono contribuire al miglioramento della sanità ben venga. Quella dei ticket è una spesa che non incide particolarmente sulle persone, perché l’aumento è stato minimo. Non sono i due o i tre euro che vanno a incidere. Ora c’è un ticket sulla ricetta di alcuni farmaci che prima non c’era e quindi a volte conviene non farsi fare neppure la ricetta e comprare il farmaco al banco della farmacia senza così dover pagare il ticket".