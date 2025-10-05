Miti e leggende sotto le foglie dell’albaraz

Si fa presto a dire pioppo, detto ‘albaraz’ in dialetto: non come dispregiativo, ma per le alte dimensioni che questa pianta sa raggiungere nel tempo, fino a 30 metri e oltre. E’ albero antico, familiare nel nostro paesaggio. Tanto da aver dato il nome ad una nota frazione di Cesena, lungo la Cervese, vale a dire Pioppa, Piòpa, in dialetto (così come Carpineta, sulle prime colline, viene da carpino, Madonna dell’Olivo riguarda una precisa vocazione arborea: e altri casi ancora). Ma torniamo al pioppo: o per meglio dire ai pioppi perché anche le piante, come la famiglia umana, hanno fratelli, sorelle e parenti vari. Ragion per cui c’è il pioppo bianco, il pioppo nero, il pioppo tremulo ed altri ancora. Non a caso il primo nome d’ogni tipo di pioppo, nella sua carta d’identità scientifica, è ‘populus’, popolo. E i pioppi, che da millenni ci fanno compagnia, hanno un mucchio di storie da raccontarci dall’antica mitologia fino a riverberarsi sul presente. Per fare un altro esempio, curiosamente fu proprio la ‘Barlèda’ (l’alberata di pioppi), lungo il fiume Savio nei pressi di Martorano, la rusticana arena calcistica dove si giocò nel lontano 1919 la prima ruspante partita di undici ragazzi in maglia bianconera, lo Sport Club Cesena. Ma andiamo con ordine, piluccando tra le varie storie pioppesche belle da ricordare. In tempi ancor più lontani i contadini che avevano la fortuna d’avere un po’ di terra, piantavano filari di pioppi quando in casa nasceva una figlia femmina. Quei pioppi cresciuti nel tempo, tagliati e rivenduti come buon legname, sarebbero stati la dote della ‘burdèla’ quando sarebbe andata sposa: intorno ai vent’anni è giustappunto il tempo della piena crescita di questi alberi d’alto fusto. Vecchi archivi raccontano che un pioppo romagnolo record, ‘l’Albaraz di Curtèna’ nei pressi di Forlì abbattuto nel 1945, era alto 35 metri, diametro 1,80 metri: il tronco pesava 120 quintali. Fu avviato dopo gran lavoro in falegnameria. In primavera le infiorescenze dei pioppi danno vita alle allegre ‘nevicate’ di capsule lievi come piume, ondeggianti nell’aria: gran divertimento dei bambini d’un tempo nell’acchiapparle. Erano dette ‘manine’: ricordate l’inizio di Amarcord, memorabile film di Fellini? ‘Al manini gli è arrivè/ dall’invèran a sem scapè/ (Le manine sono arrivate, dall’inverno siam scappati). Ancora: come sa chi conosce la natura dal vivo, durante le burrasche di vento e le tempeste le foglie dei pioppeti sembrano quasi prendere voce, risuonando come un pianto: come volessero ricordarci che la natura è nostra madre e matrigna. Citazione finale per la ‘Barlèda’ di Martorano: quell’area così denominata era un’ansa golenale, sorta di vasca di colmata, di sfogo del Savio durante le sue ricorrenti e talvolta travolgenti fiumane delle quali gli abitanti vicini al fiume avevano antica esperienza e timore. Fu dunque in quella specie di spiaggia che si giocò, su un campo da calcio improvvisato, la prima sfida cittadina di ‘football’: stile pionieristico, agonismo ruvido ma leale, passione da vendere. Per la cronaca: Sport Club Cesena contro Unione Sportiva Mazzini finì 5 a 0 (fonte, la prima storia dei bianconeri: ‘Cesena Calcio. Dalla Barlèda a Magdeburgo, 1919- 1976’, di Claudio Casadei, Costantini Editore).