Mix di voce nuda ed elettronica nel sabato sera del Petrella

Con una combinazione audace di voce nuda ed elettronica spinta, domani alle 21 al Teatro Petrella di Longiano è in programma il terzo e ultimo appuntamento della rassegna ’Tra questa gente esiste un sentimento’ curata dal collettivo emiliano-romagnolo Parini Secondo, in collaborazione con Ater fondazione, associazione culturale Van e Biglia - palchi in pista.

Ad aprire la serata sarà The Higher Keys, coro a cappella di genere misto della Brown University, tra le più antiche università statunitensi, la prima ad accogliere tra i propri iscritti studenti di ogni religione. Venti giovani studenti e studentesse, membri del gruppo universitario, saliranno sul palco del Petrella per esibirsi con la sola voce in un repertorio che mescola jazz, pop e R&B.

In un teatro trasformato in dancefloor, la serata proseguirà con l’elettronica spinta di due dj: l’artista e dj queer di origini napoletane attiva nel panorama internazionale Nziria e Simo Cell, produttore francese originale e imprevedibile.

Posto unico 12 euro. I biglietti sono acquistabili online su www.vivaticket.it e in tutti i punti Vivaticket. Info su www.teatropetrella.it