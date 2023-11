Mobili e condomini, il nodo dei risarcimenti

Che il dramma dell’alluvione sia tutt’altro che alle spalle lo testimoniano i numeri: a fine settembre nel Comune di Cesena c’erano ancora 97 famiglie che non erano rientrate nelle loro case, una quarantina delle quali per ragioni legate alle frane, che rappresentano i problemi più complessi – e costosi – da risolvere. Il quadro è costantemente monitorato anche dal sindaco Enzo Lattuca, in contatto con gli uffici del commissario Figliuolo.

"Ci sono diverse questioni ancora aperte – commenta il primo cittadino – a partire proprio dalla soglia dei 20.000 euro di contributi messi a disposizione per ogni unità abitativa e che si sommano eventualmente ai 5.000 legati a quelli già ricevuti come immediato sostegno. Un tema delicato riguarda per esempio i condomini. Se è vero che le singole unità abitative danneggiate hanno diritto ognuna alla presentazione di una domanda singola e dunque a un plafond fino a 20.000 euro, il quadro cambia per le parti comuni, dove magari erano collocati gli impianti legati all’intera struttura e che potrebbero aver avuto danni enormemente maggiori. In questo caso però la domanda deve essere presentata soltanto dall’amministratore e il tetto resta quello dei 20.000 euro. E’ un problema che deve essere affrontato. C’è poi il tema del rimborso delle spese relative al mobilio per le quali chiediamo (come anche i comitati riuniti degli alluvionati, ndr) una modifica, visto che spesso proprio in questo settore si concentra una grande parte di danni".

Restando nell’ambito delle pratiche relative ai rimborsi dei privati, a oggi il Comune può (ma non c’è obbligo) effettuare i controlli sulla veridicità dei documenti inviati dai cittadini. Alla struttura commissariale è invece riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione. L’impressione è che questa tranche di sostegni economici possa essere in grado di risolvere la maggioranza dei casi aperti. Reterebbe comunque una fetta di circa il 20-30% di famiglie, in particolare quelle che devono fare i conti con le frane, per le quali la cifra in questione risulta essere decisamente insufficiente. Servirà di più, servirà altro. La Romagna continua ad avere bisogno di aiuto.

Luca Ravaglia