Mobilità e sicurezza. Bicipolitana prolungata con la ciclabile tra Borgo delle Rose e Borello

A passeggio lungo la pista ciclabile che collega Borgo delle Rose a Borello, godendosi un percorso che, come fa notare il sindaco Enzo Lattuca, ha da una parte il fiume e dall’altra la scarpata collinare, a descrizione di un luogo che è caratterizzato da un forte legame con la natura. Ragion per cui per anni i residenti del territorio avevano chiesto all’amministrazione comunale di intervenire con un prolungamento della ‘Bicipolitna’, che potesse permettere loro di raggiungere in sicurezza il centro della frazione cesenate e senza la necessità di mettersi al volante. Il tracciato misura complessivamente circa 700 metri e la sua realizzazione è costata 380.000 euro. "Abbiamo dato risposta un’esigenza della comunità" ha commentato Lattuca dopo aver percorso il tratto rialzato insieme a un nutrito gruppo di residenti della zona, agli assessori ai Lavori Pubblici Christian Castorri e ai quartieri Lorenzo Plumari e alla presidente dello stesso quartiere Borello, Rita Persiani. "Per anni c’è stata la volontà di inserire quest’opera tra le priorità progettuali. Oggi finalmente la inauguriamo, grazie al lavoro di chi l’ha progettata e realizzata, tenendo conto delle complessità e dei vincoli ambientali del contesto". L’inaugurazione si inserisce in un più ampio percorso di interventi sul territorio. "In questa frazione - ha aggiunto il primo cittadino – è in corso anche un altro importante cantiere, relativo alla rete di scolo delle acque meteoriche e delle cosiddette fogne bianche, che proseguirà nei prossimi mesi e contribuirà a migliorare la sicurezza idraulica del territorio agli eventi climatici estremi. Anche questa è un’opera fondamentale. Nel corso di questi anni abbiamo posto grande attenzione al miglioramento della viabilità, al rifacimento dei sottoservizi e all’ampliamento della rete ciclabile e ciclopedonale, con l’obiettivo di fornire risposte concrete alle necessità dei cittadini ma anche di potenziare i servizi. Proseguiremo esattamente in questa direzione".

La pista ciclabile di Borgo delle Rose, finanziata grazie a un intervento del Ministero dell’Interno, è nata in effetti su richiesta dei cittadini, preoccupati per l’elevato traffico – anche di mezzi pesanti – lungo la strada provinciale, che rendeva difficoltoso lo spostamento a piedi o in bicicletta. L’inaugurazione è avvenuta ieri mattina, in occasione della consegna al Comune di Cesena della bandiera gialla da parte della Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Per l’ottavo anno consecutivo, Cesena ha quindi ricevuto il riconoscimento di ‘Comune Ciclabile’, abbinato per di più alla massima valutazione, ideata per premiare le politiche adottate per rendere la città sempre più a misura di ciclista. Fiab Cesena ha aperto una sede grazie alla disponibilità di Maela Cavazza, referente della neo sezione cesenate, in via Sorrivoli 1476 presso il negozio Ebikestyle. "Questa nuova sede intercetta la vocazione cicloturistica del territorio, ricco di storia, cultura e sport. Sarà anche un punto di riferimento per supportare tecnici comunali e istituzioni nella progettazione della mobilità sostenibile, per migliorare sempre più la qualità della vita urbana”, commenta Maura Ventimiglia, presidente Fiab Forlì.