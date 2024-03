Mobilità e sicurezza. Nuova strada scolastica alla ‘Pascoli’ di San Vittore

Un’intera strada riservata al ‘traffico’ degli alunni negli orari di ingresso e uscita da scuola. Dopo via Zoli (scuola primaria Rita Levi Montalcini) la sperimentazione da ieri è partita anche in via Todi e in un piccolo tratto di via Spoleto, di fronte alla scuola primaria ‘G. Pascoli’ di San Vittore. La chiusura avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 8.20 e dalle ore 13 alle ore 13.20. Saranno i volontari scolastici e gli ausiliari a segnalare la chiusura del tratto di strada mediante l’utilizzo delle transenne, che saranno posizionate in corrispondenza dei due estremi dei tratti stradali interessanti. L’area sarà presidiata da una pattuglia della Polizia locale. Tutti i genitori che accompagnano gli studenti a scuola possono parcheggiare nell’area di sosta a cui si accede da via Marchi, connessa attraverso l’apposito percorso pedonale all’edificio scolastico.

"Lo scorso maggio – commenta l’assessora alla mobilità sostenibile e viabilità Francesca Lucchi – al fine di creare uno spazio al riparo dal traffico e di favorire l’autonomia di movimento dei bambini, abbiamo istituito una prima strada scolastica in via Zoli. Nel giro di pochi giorni questa misura sperimentale è stata accolta positivamente da tutti i genitori, oltre che dagli insegnanti. A seguito di questo primo risultato raggiunto e a seguito di un confronto con la dirigente Simonetta Ferrari, avviamo oggi a San Vittore una seconda sperimentazione, certi di accrescere la sicurezza stradale degli alunni e di favorire ogni tipo di spostamento a piedi. A questo proposito, ogni anno, d’intesa con le dirigenze scolastiche e con l’Associazione Dante Alighieri, referente del progetto e tramite tra il quartiere e la scuola nell’organizzazione dei volontari, lavoriamo alla creazione di nuove linee piedibus, una misura divertente, ma soprattutto educativa e fondamentale sul fronte ambientale, che consente alle bambine e ai bambini di poter raggiungere a piedi la propria scuola, accompagnati da due genitori volontari. Con la definizione di queste aree protette in prossimità delle scuole cittadine proseguiamo dunque in questa stessa direzione incentivando la mobilità dolce ed evitando situazioni di rischio davanti alle scuole". Le ‘zone scolastiche’ – informa l’amministrazione comunale in una nota – vengono realizzate "con un’azione partecipata con lo scopo di coinvolgere l’intera comunità scolastica, rendendo alunni e famiglie protagonisti e ideatori della trasformazione degli spazi, e del cambiamento di abitudini". I