Mobilità green, piccoli alunni a scuola a piedi

Una mobilità nuova, sostenibile e a misura di bambino. Anche quest’anno Cesena aderisce alla campagna regionale ’Siamo Nati per Camminare’ che si propone di educare i bambini e le famiglie ad una nuova cultura della mobilità. Al momento sono 23 le classi che hanno aderito alla nuova edizione, dal tema ha ’Leggiamo la città camminando’. Tra le scuole iscritte, le primarie Don Milani, Vigne, Saffi, Ronta, Marino Moretti e Salvo D’Acquisto. Gli insegnanti possono ancora partecipare all’iniziativa seguendo la procedura online indicata sul sito del Comune.

La campagna si rivolge a bambini e genitori delle scuole elementari, medie e, quest’anno per la seconda volta, anche degli asili, nell’ambito del progetto regionale Mobilityamoci.

"La campagna – commenta l’assessora Francesca Lucchi – dà modo alle scuole di allineare il proprio lavoro sul fronte degli spostamenti e di fare squadra di fronte a una sfida importante che riguarda tutta la comunità. Nelle prossime settimane scenderanno in campo quartieri, insegnanti, genitori e studenti per prendere parte a un’iniziativa che non solo stimola l’impegno per costruire una città più vivibile e a misura di bambino, ma che si pone in linea con le politiche promosse in questi anni per rendere più sostenibili gli spostamenti casa-lavoro oppure casa-scuola, per ultima la sperimentazione delle zone scolastiche. La campagna offre alle amministrazioni locali un’ulteriore occasione per valorizzare le esperienze in corso in tutto il territorio, e in particolare i numerosi Piedibus. Per questo, da lunedì 20 marzo a venerdì 31 marzo tutti gli alunni e le famiglie delle scuole primarie sono invitati a recarsi a scuola con mezzi sostenibili, rinunciando, laddove è possibile, all’utilizzo dell’auto allo scopo di azzerare la presenza di mezzi a motore negli spazi antistanti gli ingressi scolastici".