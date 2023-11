Mobilità sostenibile. Monopattini e biciclette elettriche, il Comune ci crede

Cesena, 8 novembre 2023 – Non più solo monopattini e non più solo in centro storico. L’offerta di mobilità sostenibile del Comune di Cesena è in procinto di cambiare, rilanciando il servizio grazie all’introduzione della possibilità di usufruire di biciclette elettriche e di muoversi coi mezzi pure nelle aree periferiche della città. Il nuovo gestore, che succederà a Helbiz verrà individuato tramite la procedura dell’avviso pubblico, che verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Cesena.

In effetti che il servizio abbia bisogno di una ‘rinnovata’, è testimoniato dai dati di utilizzo: le cifre aggiornate più recenti riguardano il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2022, un lasso di tempo nel quale 34.421 persone hanno noleggiato un monopattino, per un totale di 43.174 ‘corse’ corrispondenti a 127.904 chilometri complessivi nella zona urbana di Cesena. Il servizio venne lanciato a fine luglio del 2020 e diventò subito una ‘moda’: nell’aprile del 2021, meno di nove mesi dopo il debutto, i numeri parlavano già di 90.000 corse effettuate, corrispondenti a 160.000 chilometri percorsi.

I tempi sono cambiati, il monopattino elettrico non è più la novità da provare anche solo per il gusto di farlo e gli interessi si sono spostati altrove. Dunque il Comune cerca la via del rilancio, aggiungendo al comparto della mobilità sostenibile anche l’offerta di biciclette elettriche a noleggio, in grado di catturare l’attenzione di un più largo gruppo di utilizzatori. "Questa proposta – commenta l’assessora all’ambiente Francesca Lucchi – rappresenta un valido supporto agli utilizzatori del trasporto pubblico nella percorrenza del ‘primo e ultimo miglio’ per gli spostamenti abituali, così come per quelli occasionali tra il centro urbano e le aree poco servite o con carenza di corse di linea in determinate fasce orarie. Nel corso di questi anni, abbiamo dotato il nostro territorio di servizi che incontrano le esigenze dei cittadini, studenti e lavoratori: nel caso dei monopattini occorre farne un uso responsabile, nel pieno rispetto del decoro urbano, e prestando attenzione a tutti gli utenti della strada".

La proposta, relativa a un periodo di due anni, con eventuale proroga per un terzo, può essere presentata da operatori con esperienza maturata in questo settore, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in grado di fornire entrambe le tipologie richieste (massimo 300 monopattini e 300 biciclette elettriche). La circolazione dei mezzi – che potranno essere noleggiati da utenti dai 14 anni – sarà possibile entro i confini del territorio comunale per l’intera giornata, sette giorni su sette. Nel frattempo l’amministrazione comunale individuerà le aree in cui sarà vietata la sosta. L’utilizzo resterà infatti libero, cioè monopattini e bici potranno essere presi e lasciati a piacimento, nel rispetto del codice della strada. Potranno tuttavia essere individuate ‘stazioni riservate’ all’interno dei parcheggi scambiatori, o altre aree della città ad alto utilizzo quali ad esempio la stazione e l’università. La velocità massima dei monopattini sarà di 20 km/h, con un limite di 6 km/h in prossimità delle aree pedonali.