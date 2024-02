Mobilità sostenibile sotto la lente

Da mercoledì a venerdì le delegazioni europee del progetto regionale di cooperazione multilaterale per la lotta ai cambiamenti climatici saranno in città per studiare le politiche attuate dall’amministrazione con particolare riferimento ai temi della mobilità, dell’energia e dell’urbanistica: Bicipolitana, Cesena Sport City e gli interventi eseguiti da Energie per la città. Giovedì i partner europei saranno accompagnati nella zona “verde” dell’Ippodromo dove conosceranno la visione del parcheggio scambiatore (park&ride) e la rete della bicipolitana. Nel corso della visita inoltre incontreranno gli studenti della scuola media Viale della Resistenza accompagnati dal dirigente Donato Tinelli, che illustreranno loro il progetto della ciclofficina scolastica, e visiteranno il campo da basket antistante il Palaippo. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, i lavori proseguiranno nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto.