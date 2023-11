Mobilitazione contro la violenza verso le donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne il Comune di San Mauro Pascoli, in collaborazione con l’Associazione Voce Amaranto e con la Pro Loco Aisèm, organizza due iniziative contro la violenza di genere, con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la comunità sul tema. Venerdì 24 novembre alle 20 presso la Casa dei Sammauresi si terrà una cena di raccolta fondi a favore dello Sportello Antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare. Info e prenotazioni 388-3623504. La cena è promossa dalla Pro Loco Aisém. Sabato 25 novembre alle 10.30 sempre presso la Casa dei Sammauresi si terrà una conferenza sul tema della violenza sulle donne con l’intervento della giornalista Paola Strocchio e dell’Associazione Voce Amaranto. A seguire verrà inaugurato il parco adiacente alla Casa dei Sammauresi che sarà intitolato a Oriana Brunelli, vittima di femminicidio. Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "La violenza sulle donne è un tema purtroppo sempre più attuale e i casi riscontrati ogni anno sono tantissimia. L’obiettivo delle due iniziative è quello di far conoscere alle vittime di violenza tutti gli strumenti esistenti sul territorio per attivare i percorsi di uscita dalla violenza, non solo fisica ma anche psicologica, e di diffondere la cultura del rispetto e della parità di genere, insieme alla cultura del contrasto alla violenza in tutte le sue forme".

Ermanno Pasolini