’Moby Dick’ apre la stagione di palazzo Dolcini

Un viaggio negli abissi marini e in quella della parola. A caccia della balena bianca, dei suoi segreti e dei suoi misteri con Roberto Mercadini. Il narratore sarà protagonista, con il monologo “Moby Dick”, del primo dei sei appuntamenti con il teatro di narrazione sul palco di Palazzo Dolcini a Mercato Saraceno. L’appuntamento è per questa sera alle 21. La stagione teatrale, per il secondo anno, è curata da Sillaba Coop, con il contributo del Comune di Mercato Saraceno.