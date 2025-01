Moda, 100 milioni per gli ammortizzatori in deroga

"Un confronto positivo. Ma proseguirà la nostra pressione sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché resti alta l’attenzione sul settore moda. In particolare, l’urgenza di ottenere un allungamento degli ammortizzatori sociali non solo per le piccole e piccolissime imprese, ma anche per quelle medie e grandi con azzeramento dei plafond di Cig". Lo ha detto Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, al termine del Tavolo nazionale Moda convocato ieri a Roma dal ministro Adolfo Urso, per affrontare le difficoltà del comparto.

E’ stato deciso che per gli ammortizzatori in deroga, quelli destinati alle piccole e piccolissime imprese, è possibile un allungamento: infatti sono disponibili fondi, non ancora utilizzati, per 100 milioni di euro. Attenzione è stata manifestata dal Governo anche al tema degli ammortizzatori sociali destinati a Pmi e grandi imprese, sia da parte del ministro Urso che dalla ministra al Lavoro e politiche sociali, Maria Elvira Calderone, anch’essa presente al tavolo. In un prossimo incontro operativo e tecnico si dovranno sciogliere i nodi su come procedere.

Continua Vincenzo Colla: "Abbiamo registrato una sintonia sulla necessità di misure straordinarie, per consentire alle imprese di superare almeno i prossimi dodici mesi e guardare al futuro, in attesa della ripartenza di un mercato complesso".