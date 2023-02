’Moderno’, futuro molto incerto Si va verso la gestione a privati

Quale sarà il futuro del cinema teatro Moderno di Savignano? Tenerlo chiuso o aperto?

Nella sala Padre Lello di fianco alla collegiata di Santa Lucia c’è stata un’assemblea per decidere il futuro del Cinema Teatro Moderno, costruito nel 1960. Ha 415 posti, è di proprietà della parrocchia di Santa Lucia ed è sito di fianco all’abitazione del parroco. Vengono proiettati film per bambini e adulti e l’amministrazione comunale ogni anno ha fatto nel Moderno la sua stagione teatrale invernale.

L’argomento è stato: "Vogliamo potenziarlo e tenerlo aperto o chiuderlo?" Ha detto il coordinatore Enrico Viarani: "Le proiezioni fatte fino a oggi e il cineforum non sono arrivati a coprire le spese, senza tenere conto delle bollette. In novembre è stato registrato un passivo di 700 euro e in dicembre di 800 euro. Gli spettacoli invece portano sostanzialmente a un pareggio. Per la sua attività ordinaria la sala si sostiene. Era stato anche fatto un bel progetto per ottenere i fondi del Pnrr per un intervento radicale di cui necessita il cinema per una spesa di 400mila euro, ma con il bando presentato potevamo ottenerne 250mila. E’ stato vinto questo bando ma non si è fatto nulla non disponendo della cifra mancante di 150mila euro. Sono stati fatti diversi incontri anche con il Comune per vedere se è interessato. Fino a oggi è stato gestito tutto sotto forma di volontariato, ma è sempre più difficile perchè servono diverse persone. In un primo momento si era pensato di affidare la gestione a privati, a cooperative".

Ha aggiunto don Piergiorgio: "In questi anni siamo stati in affanno, da quando l’associazione Cinema Teatro Moderno è entrata in crisi e il peso di gestione è rimasta solo su pochi. Prima si riusciva a gestire più facilmente. Oggi è molto difficile. Non abbiamo più un equipe in grado di sostenere le gestione. Già anni fa avevamo parlato con l’Amministrazione comunale per fare una programmazione insieme. Abbiamo sempre avuto a che fare con un’Amministrazione evasiva. Abbiamo proposto al sindaco di prendere in mano la struttura. L’ultima proposta che ci è stata fatta è quella di darci 7-8 mila euro l’anno facendoci fare una decina di manifestazioni, proiezioni o eventi senza farci pagare l’affitto. Poi avevamo proposto al Comune di prenderlo in gestione con un diritto di superficie per 30-40 anni . Ma anche questa idea è caduta nel vuoto".

E dal pubblico è arrivata anche la proposta di allargare il numero dei volontari, incrementando le persone che hanno tempo da dedicare al teatro che è un bene molto prezioso della città. Chi è interessato, affinchè il teatro non chiuda i battenti, può rivolgersi al parroco don Piergiorgio Farina in parrocchia.

Ermanno Pasolini