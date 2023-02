"Moderno, il Comune deve intervenire"

"Il cinema teatro Moderno è un’eccellenza della nostra città e come tale va trattato".

Luca Pirini cofondatore della lista civica ’Oltre’ prende posizione sull’argomento: "La gestione del Moderno rappresenta da anni una problematica notevole. L’associazione Cinema Teatro Moderno si occupa di far quadrare i conti sotto ogni aspetto. Esso riveste una presenza significativa nella città. I teatri per la loro posizione rivestono un ruolo centrale nel paese sono polmoni di cultura, motori che alimentano la vita della città e sono elementi che identificano il posto in cui sorgono. Un’Amministrazione comunale ha il compito di essere parte attiva nella vita di questo luogo".

Pirini precisa: "Occorre che si strutturi la gestione del teatro perché non possono essere i volontari a sobbarcarsi tutto il carico di lavoro e di responsabilità. Occorre che il Comune si metta in testa che non possono bastare qualche migliaia di euro in un anno per sentirsi a posto con la coscienza e lavarsi le mani da un impegno ben più gravoso. Bisogna condividere un progetto tecnico-economico che consenta al Moderno di divenire più funzionale e utilizzabile. L’ultimo evento in cui erano presenti Fiammetta Borsellino e Pippo Giordano dimostra che di fronte ad eventi interessanti la risposta della città c’è. Non può essere la parrocchia a farsi carico di tutto". Marco Foschi capogruppo di Oltre ha aggiunto: "Da dieci anni ci impegniamo nella politica cittadina per migliorare la nostra città. Il nostro desiderio è la valorizzazione della cultura, della storia e delle eccellenze di Savignano. Il Moderno dovrà fare parte di questo. Fra poco più di un anno i cittadini saranno chiamati a decidere chi amministrerà Savignano . Per Oltre sarà un punto fermo del progetto per la futura Savignano".

e.p.