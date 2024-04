Modifica alle opere idrauliche in via Montale

Allargamento del fosso stradale di via Montale fino a via dei Bottoni con opere stradali connesse e realizzazione di un nuovo fosso di scolo da via Settecrociari allo Scolo consorziali Rio dell’Acqua. Sono questi i due interventi che caratterizzano le opere idrauliche da eseguire in via Montale e progettate a seguito di passati fenomeni alluvionali che hanno causato diversi allagamenti alle abitazioni comprese tra le vie Montale e Settecrociari. Su richiesta della proprietà, è stata riscontrata la necessità di prevedere una variante del progetto relativa alla modifica di tracciato del fosso di scolo delle acque meteoriche fra la via Settecrociari e il Rio Dell’Acqua. "La richiesta avanzata dalla proprietà coinvolta – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – risulta funzionale all’efficacia dell’intervento e migliorativa sotto l’aspetto idraulico, inoltre non richiede ulteriori coperture finanziarie rientrando all’interno delle somme a disposizione per il progetto generale". La richiesta tuttavia sarà oggetto di voto nel Consiglio comunale di oggi. I lavori via Montale (lato ovest fino a via dei Bottoni) corrispondono a un importo complessivo di 150 mila euro.