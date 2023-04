"Modificare il Pug per favorire le ristrutturazioni"

Gli esponenti del comitato promotore del Terzo Polo, nonostante le difficoltà dovute alle incertezze sul futuro di questa formazione politica, si sono riuniti e chiedono più attenzioni al turismo e di modificare il Pug, il Piano urbanistico generale: "I privati e gli imprenditori devono essere concretamente incentivati ad intervenire, per rinnovare e migliorare l’offerta turistica; in particolare occorrono modifiche al piano urbanistico per favorire la ristrutturazione degli alberghi, attraverso significativi incentivi volumetrici, da sviluppare in altezza".