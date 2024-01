Modifiche alla circolazione e divieto di sosta per lavori nelle vie Sacchi, Pasolini e Montalti

Da lunedì prossimo le vie Sacchi, Pasolini e Montalti, in centro storico, saranno interessate da lavori stradali di rifacimento della segnaletica orizzontale in seguito agli interventi di asfaltatura della sede stradale già conclusi. Nei tratti stradali interessati, per consentire un sicuro svolgimento dei lavori da parte della ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini, nel corso delle prossime due settimane la viabilità subirà alcune temporanee modifiche. Nelle vie Sacchi e Pasolini, per l’intera estensione, e via Montalti, da via Quattordici a via Pasolini, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.

Tutte le modifiche alla circolazione saranno indicate tramite un’apposita segnaletica di indicazione, deviazione stradale e lavori in corso.