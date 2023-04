Modifiche alla viabilità da mercoledì

A Savignano sono previste modifiche alla viabilità, nell’ambito del cantiere di riqualificazione di viale della Libertà. Dalle 8 alle 17 di mercoledì 3 e giovedì 4 maggio saranno interdetti il transito e la sosta su ambo i lati, tra via De Lubelza e via della Pace; venerdì 5 dalle 8 alle 17 s vietati transito e sosta tra via della Pace e via Castelvecchio. In caso di maltempo, le variazioni saranno prorogate fino al 12 maggio. Le opere riguardano l’abbattimento di alcune alberi, dopo le verifiche degli esperti del Comune.