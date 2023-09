Modifiche alla viabilità e divieti odierni

Oggi gli automobilisti dovranno prestare la massima attenzione ai cartelli che impongono modifiche alla viabilità per la Nove Colli. Alcune prescrizioni sono già entrate in vigore ieri e l’altro ieri, mentre oggi i divieti di transito e i divieti di sosta riguarderanno il lungomare viale Carducci da via Deledda a viale Torino e da via Dante a via Mengoni; parte delle strade di Valverde, la parte sud di viale Dei Mille, viale Torino, viale Trento, viale Saffi, il cavalcaferrovia delle vie Saffi e Bramante e il primo tratto della via Cesenatico; nelle campagne le vie Rigossa, Fenili e Fiorentina.