Molari, il sindaco dei tre mandati: "Un onore lavorare per Montiano"

Fabio Molari 65 anni, insegnante elementare in pensione dopo che per 37 anni è stato maestro, dei quali 33 nella scuola elementare di Rontagnano, frazione di Sogliano al Rubicone, sta portando a termine il suo terzo mandato consecutivo come sindaco, caso unico in provincia, di Montiano di una lista civica di area centrosinistra. Fabio Molari, una figlia, Giulia, abita nella frazione di Montenovo dove la moglie Gigliola gestisce il circolo Arci L’Albero dei Pavoni.

Il bilancio di questi 15 anni alla guida di Montiano?

"Prima di tutto bisognerebbe chiederlo ai miei concittadini se sono stati soddisfatti o meno. Di una cosa sono sicuro: ho voluto un gran bene agli abitanti di questo piccolo ma grande paese di circa 1.700 abitanti".

Lei la prima volta ha vinto con il 51% dei voti e le altre due con quasi il 70%. Un segnale positivo.

"E’ stata la dimostrazione di un grande affetto e della vicinanza di tutta la comunità. Sono molto grato ai montianesi per avermi dato questo privilegio straordinario di lavorare per 15 anni per il mio territorio. Un’esperienza incredibile che porterò nel cuore per tutta la vita".

E’ felice di terminare questo lungo mandato?

"La domanda è insidiosa e richiede molta franchezza. Mi spiace lasciare perchè questo incarico mi ha riempito la vita e poi la cosa più grave è che mi sentirò più solo. Spero proprio che i montianesi continuino a salutarmi con il sorriso. Ho considerato i miei concittadini come una grande famiglia".

L’opera più bella che ha realizzato a Montiano in questi 15 anni?

"Sono molto legato alle piccole cose. La cosa più importante è stata la realizzazione della nuova scuola per l’infanzia a Montenovo. Un grande successo con circa 40 bambini che le frequentano. Poi stanno per iniziare i lavori per la nuova scuola elementare nel centro di Montiano". Quella che non ha potuto fare?

"Sicuramente l’acquisto e la ristrutturazione di Palazzo Cattoli. Una impresa che però considero troppo grande per le finanze del nostro comune".

Come ha fatto a fare quadrare i bilanci con a disposizione poco più di un milione di euro all’anno?

"Abbiamo cercato di essere virtuosi e attenti. E’ stata fondamentale la scelta di fare parte dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Così piccoli ci siamo sentiti parte di una realtà grande. Poi abbiamo seguito con la massima attenzione tutti i bandi regionali e statali dai quali era possibile attingere fondi. E questo ci ha permesso di realizzare tante opere pubbliche con i finanziamenti ottenuti. In rapporto alla popolazione siamo fra i primi in provincia".

Chi prenderà il suo posto come candidato sindaco nel centro sinistra?

"Si è avviato un percorso e certamente arriveremo a scegliere un candidato capace e mi auguro che possa continuare al meglio il lavoro che abbiamo fatto in questi 15 anni.