Molestato a 8 anni da un amico di famiglia, ascoltate in aula la zia e la maestra del bimbo

Si è tenuto ieri in tribunale a Forlì un processo per violenza sessuale a carico di un 60enne di Cesena. L’uomo è accusato di aver molestato sessualmente un bambino di 8 anni nel 2011. L’imputato, difeso dall’avvocato Raffaele Pacifico, ai tempi si occupava di tenere il bambino quando la madre del piccolo (amica di famiglia) lavorava. Ieri in tribunale davanti al giudice Monica Galassi, sono state sentite la zia e la maestra del bambino. Secondo le testimonianze l’uomo avrebbe messo le mani addosso in più occasione al piccolo, toccandolo nelle parti intime e obbligandolo ad avere dei rapporti sessuali, non completi.

I fatti di violenza, secondo l’accusa (p.m. Federica Messina), si sarebbero verificati anche alla presenza della moglie del molestatore. Il ragazzo, che oggi ha 19 anni, ha deciso di raccontare i fatti alla zia solo dopo la morte dei genitori. Al processo il giovane è tutelato dall’avvocato Luca Arginelli. L’udienza è stata rinviata al 21 marzo per sentire altri testimoni.