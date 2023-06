Molestato a otto anni Il racconto della vicina

Aveva otto anni quando, secondo le accuse mosse in tribunale, avrebbe subito attenzioni morbose e molestie sessuali da parte di un amico di famiglia. Quei terribili momenti, indelebili nella mente del ragazzo oggi diciannovenne, sono stati ripercorsi in aula a Forlì davanti al collegio giudicante composto dalla presidente Monica Galassi, con a latere i giudici Marco De Leva e Anna Fiocchi. L’accusa pende su un 65enne cesenate, imputato per aver molestato il bimbo che doveva accudire. Ieri in udienza, dove a difendere l’imputato era l’avvocato Raffaele Pacifico, è stata sentita una teste che ha riferito che all’epoca dei fatti la madre lasciava spesso il bambino in custodia ad amici perché non riusciva ad occuparsene a tempo pieno a causa degli impegni lavorativi. Tra le persone che si prendevano cura del ragazzo c’era, secondo la testimone, anche il 65enne accusato delle violenze. I fatti, risalenti agli anni 2011 e 2012, sono emersi nell’aula del tribunale durante le scorse udienze. Una maestra del ragazzo ha raccontato di un improvviso attacco di panico che la giovane vittima ebbe a scuola nel 2019. Fu solo allora che l’immenso malessere venne a galla e il ragazzino ebbe il coraggio, dopo sette anni dagli episodi di violenza, di togliersi quel peso che aveva tenuto segreto per troppo tempo. Raccontò all’insegnante delle molestie, subite da quell’amico di famiglia che si occupava di accudirlo assieme alla moglie quando la madre era al lavoro in ospedale. A distanza di anni sono riemersi i ricordi di quella casa in cui il piccolo passava i pomeriggi. I ricordi di quell’attrezzaia in cui si sarebbero consumati gli episodi violenti, di quella stradina vicino a casa in cui il 65enne si fermava con la macchina per molestare il piccolo, e infine di quella camera da letto appartata e buia dove l’uomo avrebbe toccato nelle parti intime il bambino. L’imputato ha sempre negato ogni addebito. Dopo la morte di entrambi i genitori, il ragazzo molestato si trasferì in un’altra regione con la zia e solo qui trovò il coraggio di aprirsi e di denunciare il molestatore. Da allora le numerose crisi di panico non lo hanno più abbandonato. Alla scorsa udienza in tribunale è stata depositata anche la richiesta di risarcimento danni della parte civile (il diciannovenne e la zia che lo aveva in affidamento fino alla maggiore età). L’avvocato Luca Arginelli che tutela la vittima ha chiesto un risarcimento di 500mila euro per le violenze subite 12 anni fa. Il processo è stato rinviato ad ottobre.

Annamaria Senni