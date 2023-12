Molestie al campo estivo: allenatore di volley radiato

Cesena, 22 dicembre 2023 – Non potrà più allenare le squadre giovanili, l’uomo di 52 anni accusato di aver molestato a Cesenatico un ragazzino modenese di appena 13 anni. È questa la decisione deliberata dai giudici del Tribunale della Fipav, la Federazione italiana pallavolo.

Ragazzino 13enne denuncia di essere stato molestato dall'allenatore di volley

Il 52enne, il quale aveva la qualifica di allenatore di pallavolo, è stato infatti radiato dal relativo albo. I fatti risalgono allo scorso mese di luglio, quando lo studente 13enne di Modena ha denunciato di aver subito abusi sessuali da parte dell’allenatore, che durante quelle vacanze sportive in riviera aveva il ruolo di educatore, nel centro estivo sportivo organizzato da una società, in una nota struttura ricettiva specializzata nel turismo giovanile abbinato alla pratica delle attività sportive.

Secondo quanto ricostruito sulla base della denuncia del ragazzino, l’uomo sarebbe entrato nella stanza dove dormiva il 13enne ed avrebbe tentato di molestarlo, pensando che il minorenne stesse dormendo. Sempre secondo l’accusa, il 52enne avrebbe allungato le mani, toccando nelle parti intime lo studente, per poi allontanarsi velocemente dalla stanza, quando si è reso conto che il 13enne in realtà era sveglio.

Dal racconto emerge che è stato lo stesso ragazzino a chiudersi a chiave all’interno della camera, per poi afferrare il cellulare e chiedere aiuto ai carabinieri attraverso il 112.

Del caso in piena estate se ne occupò la Procura della Repubblica di Forlì, che ha dato incarico ai carabinieri di effettuare le indagini. Contestualmente la Federazione italiana pallavolo aveva sospeso l’indagato in via cautelativa, nell’attesa che la situazione fosse chiarita dal punto di vista giudiziario. Di fronte a tali pesanti accuse, l’educatore si è sempre difeso, affermando la sua estraneità ai fatti.

Due mesi dopo, lo scorso settembre, il Tribunale federale ha confermato la sospensione cautelare per 90 giorni e fissato una audizione personale con l’indagato. Tuttavia poco dopo, in ottobre, alla Procura federale Fipav è giunta una seconda denuncia relativa ad un altro episodio simile di molestie avvenuto nello stesso centro estivo e sempre ai danni di un minore, nella notte fra l’ultimo giorno di aprile ed il 1° maggio scorsi. Alla luce delle testimonianze raccolte e di una serie di circostanze agli atti, il tribunale federale ha deliberato di infliggere all’allenatore la sanzione della radiazione. La giustizia sportiva si è dunque già mossa ed ora si attendono le prime comunicazioni della giustizia ordinaria, quindi della Procura di Forlì-Cesena.