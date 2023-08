Molo a Ponente, si parla di pesce con i marinai

Entra nel vivo la manifestazione ’Incontriamoci con i pescatori’ organizzata in piazza Spose dei Marinai, sul molo di Ponente. In cabina di regia c’è l’associazione ’Tra il cielo e il mare’. Dalle 19 sarà sarà aperto uno stand gastronomico con specialità di pesce dell’Adriatico e alle 20 si terrà un incontro sull’argomento ’Pesci, pesca e pescatori, quale futuro?’. Al tramonto concerto della Neil Band. L’incasso sarà devoluto alle popolazioni alluvionate, la serata è l’occasione per saperne di più sulla pesca e per fare del bene.