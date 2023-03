Molo di Levante, il Comune accelera i lavori di ristrutturazione

Il Comune si sta attivando alacremente per eseguire al più presto i lavori di ristrutturazione e consolidamento del molo di Levante, dove alcune parti in cemento sono state incrinate dalla furia del mare delle mareggiate abbattutesi sulla città a fine gennaio. La strada ciclopedonale è stata transennata per motivi precauzionali, impedendo l’accesso nel punto dove dovranno intervenire i mezzi e le maestranze, che dovranno ripristinare sia il ferro che il calcestruzzo.

Andando incontro alla primavera, nel giro di qualche giorno in questa zona lo scenario cambierà radicalmente, perchè inizieranno ad aprire i locali ed i ristoranti, pertanto i lavori vanno eseguiti al più presto. Per fortuna la Regione Emilia-Romagna aveva già stanziato un milione e mezzo di euro per riqualificare il porto.

Negli uffici comunali si lavora come si suol dire per andare in accelerazione, in un progetto dove la parte più importante riguarda proprio la riqualificazione dell’asta di Levante del porto canale. I lavori prevedono anche diversi interventi straordinari nelle componenti dei frangiflutti che sono stati sottoposti a sollecitazioni eccezionali. E proprio a tal riguardo saranno installati dei cassoni in cemento prefabbricati, che verranno cementati alla parte portante. Già nei prossimi giorni si ipotizza di chiudere la parte progettuale per poter intervenire e mettere in sicurezza il molo di Levante. Una volta aperto il cantiere, questa sarà anche l’occasione per fare una verifica degli effettivi danni strutturali causati dalle tempeste d’acqua che si sono verificate lo scorso 23 gennaio, devastando lunghi tratti della Riviera Adriatica.

g.m.