Cesena, molotov contro striscione del Napoli: fiamme sul terrazzo

Cesena, 3 aprile 2023 – Un tifoso del Napoli residente a Cesena è finito nel mirino dopo aver esposto lo striscione della squadra partenopea sul balcone di casa. Sabato sera qualcuno ha lanciato una molotov contro l’abitazione del socio del Napoli Club Cesena causando danni alle tapparelle, ma fortunatamente senza ferire nessuno.

"Tutto è successo verso le 23.15, io non ero in casa, ero uscito da una manciata di minuti – ha raccontato Roberto a SpazioNapoli, un sito di tifosi azzurri – In casa c’erano mia madre e mio padre, due persone anziane di 63 e 70 anni. All’improvviso c’è stato un rumore e mia madre ha visto il fuoco colare dalla finestra, senza riuscire a capire cosa stesse succedendo. Una volta uscita fuori, ha notato la veranda infuocata e ovviamente spaventata si è precipitata nuovamente in casa per avvisare mio padre. Con molta fatica lui è riuscito per fortuna a domare le fiamme ed evitare guai peggiori. Mio padre poi è stato anche trasportato in ospedale a causa del tanto fumo inalato, per fortuna senza conseguenze gravi. Ovviamente abbiamo subito chiamato i carabinieri, che dopo i primi rilievi del caso hanno confermato che sembrerebbe trattarsi di un attacco ultras, probabilmente dovuto all’esposizione del vessillo del Napoli Club Cesena che abbiamo su una parte del balcone, accanto alla veranda. Noi abbiamo sporto denuncia e siamo in attesa di ulteriori riscontri dalle forze dell’ordine, ma questa al momento è l’ipotesi più probabile".

La notizia ha avuto una vasta eco sui siti e le pagine social dei tifosi del Napoli che hanno condannato l’inquietante episodio.