Molti studenti non hanno accesso al fondamentale diritto all’istruzione Al giorno d’oggi 258 milioni di bambini non possono andare a scuola

Ancora molte persone non hanno accesso al fondamentale diritto all’istruzione. In Italia a sancire il diritto all’istruzione è la Costituzione, all’articolo 34, che così recita: "La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".

Oggi 258 milioni di bambini non possono andare a scuola. Tra loro alcuni non possono perché la scuola è troppo lontana o, come ci testimonia il documentario ’Vado a scuola’, per coloro che ci vanno, in alcune zone del mondo, il cammino è molto difficile. Nell’Africa Sub-sahariana ad esempio, un’elevatissima percentuale di bambini non può andare ascuola. Alcuni però non vanno a scuola per via dei genitori, che preferiscono che gli venga dato loro un’aiuto in casa. Invece, nel caso delle bambine, alcune famiglie preferiscono che si sposino, nonostante la loro giovane età. Questo ci porta a pensare che in Afghanistan, fino a qualche anno fa le donne avevano gli stessi diritti degli uomini, ma oggi, con il dominio dei talebani, non possono più andare a scuola.

Nonostante questo alcune persone si sono organizzate per creare alcune scuole segrete, rischiando anche la loro stessa vita. Hanno compiuto un grandissimo atto di coraggio le ragazze che tutti i giorni si recano a scuola, come anche le insegnanti, che pur non potendo più legalmente esercitare la loro professione decidono comunque di aiutare le ragazze. A prima lettura si può pensare che per loro non ce ne sia beneficio, ma non è così perché insegnando aiutano a sviluppare il pensiero critico e indipendente nelle future donne afghane, che un giorno potrebbero aiutare a cambiare le leggi maschiliste dei talebani. I talebani e i genitori che tengono a casa da scuola i figli violano anche una legge delle Nazioni Unite che sostiene che "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti", quindi le bambine hanno gli stessi diritti dei bambini di ricevere un’istruzione.

Elena Trevisi, Sara Fanti, Nora Domeniconi, Tiana Falcone

classe 2G scuola media Viale Della Resistenza