Monasteri Aperti, la camminata

Da ieri, altre iniziative nell’ambito della 7ª edizione di Monasteri Aperti 2025, che si dipaneranno anche in questo mese, con esperienze all’insegna del raccoglimento e del turismo slow in Emilia Romagna, tra arte e spiritualità, lungo i 22 Cammini del Circuito regionale. In tutta la Regione, monasteri, abbazie, cattedrali, pievi, santuari e chiese, aprono eccezionalmente al pubblico con proposte originali, dalle escursioni lungo i cammini religiosi, alle visite guidate fra santuari e luoghi di culto, dai concerti di musica sacra, alle degustazioni di antiche ricette nei monasteri, come ha già avuto luogo anche nei territori di Sarsina, Bagno-S.Piero, Verghereto e altri. ’Monasteri Aperti 2025’, sul tema ’Il Giubileo della Speranza’, prosegue e si conclude nei weekend dell’11 e 12 ottobre, raggruppando circa 60 iniziative. Restando a questo fine settimana, nella Vallata del Savio, oggi, un’iniziativa di ’Monasteri Aperti’ si terrà anche nel borgo di Mercato Saraceno, per dare vita ad un viaggio spirituale nel cuore della Romagna, tra pievi, chiese giubilari e storie di fede. In programma ’Il Divino e l’Arte a Mercato Saraceno - Da San Damiano a Monte Sasso’, un percorso ad anello che prenderà il via il pomeriggio alle 16, e che si snoderà tra l’antico abitato di San Damiano e la Rupe di Monte Sasso. Un percorso che offre l’opportunità di respirare le atmosfere dei piccoli santuari e delle pievi dell’antica diocesi di Sarsina, camminando tra i campi e vigneti. La partecipazione è a pagamento.