Monasteri aperti, oggi visita guidata al museo d’arte sacra

Nell’ambito degli appuntamenti per l’iniziativa ’Monasteri Aperti-Emilia Romagna’, l’associazione Tra Monti e Valli-Acli, il Consorzio Natura e Natura di San Piero in Bagno, e altri enti e associazioni, hanno messo in calendario visite guidate ed escursioni con destinazione vari luoghi di spiritualità nel territorio d’Alto Savio, situati anche lungo la medievale Via Romea Germanica di Stade, che si snoda dalla Germania Nord Nord a Roma, passando anche per Bagno di Romagna. Oggi, 18 ottobre, il programma prevede la visita guidata al Museo d’Arte Sacra di Bagno (Oratorio della Madonna del Carmine e Basilica di S.Maria Assunta), con presentazione della Via Romea Germanica, nell’ambito della rassegna "Naturalmente". Ritrovo, alle 21, a Bagno all’Oratorio della Madonna del Carmine (info e prenotazioni: 392/6809778; 375/5475661; 340/2736512). Poi sabato 19, si svolgerà una camminata da Bagno a Nasseto (catena dei Mandrioli), lungo la Via Romea Germanica (rassegna "Naturalmente"). Il ritrovo è a Bagno, in località Gualchiere (info e prenotazioni: 342/1332152). Sempre sabato, si terrà, altresì, la celebrazione liturgica e l’esposizione del panno del Sacro Corporale di Bagno (Miracolo avvenuto nel 1412). Inoltre santa messa, alle 17, nella Basilica di S. Maria Assunta, con ostensione del Sacro Corporale. Domenica 20 ottobre, andrà in cammino l’iniziativa "Dalla Basilica al Santuario", passeggiata ad anello da Bagno al santuario di Corzano di San Piero, percorrendo tratti della Via Romea Germanica. Al termine merenda a prezzo convenzionato presso la Sagra della Castagna a Bagno. Ritrovo (con prenotazione) alle ore 9, davanti alla Basilica di Bagno.

gi. mo.