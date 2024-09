Mondiali di beach tennis. Anno record: 26 nazioni

In riviera sono iniziati i Campionati Mondiali di beach tennis. Per il secondo anno consecutivo Cesenatico ospita il grande evento organizzato dalla Federazione Internazionale di Tennis (Itf), in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), ed il contributo della regione Emilia-Romagna e del Comune. La notizia è che si tratta dell’anno dei record, in quanto gli iscritti sono oltre 1.200 e le nazioni rappresentate ben 26, per un totale di 8mila presenze, che sono significative per lo sport, ma anche per il turismo. L‘Itf Beach Tennis World Championship è la più importante competizione nel mondo del beach tennis e attira sui 20 campi allestiti in piazza Andrea Costa i migliori specialisti del doppio maschile e femminile, oltre a tutte le categorie di atleti tra cui ragazze e ragazzi Under 18 e doppio misto.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport e turismo Gaia Morara sono entusiasti: "E’ un evento bellissimo che porterà tanti atleti di altissimo livello e anche tanti turisti per una stagione estiva destinata a continuare ancora per tutto settembre". L’assessore regionale al turismo Andrea Corsini ha dato alla manifestazione un significato importante: "L’estate in Emilia-Romagna è sempre più un’estate di sport. Lo dicono i dati e i tanti appassionati che sempre più numerosi scelgono la Sport Valley emiliano-romagnola per vivere grandi emozioni. Oggi abbiamo a Cesenatico i Mondiali di beach tennis e fra pochi giorni ospiteremo la Coppa Davis all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. Il binomio sport e turismo è vincente e allunga la stagione turistica". Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, inserisce i mondiali di Cesenatico fra i venti grandi eventi di sport che caratterizzano un settembre da record in Emilia Romagna, sottolineando come sei anni fa, al suo insediamento, in Regione il tennis non era praticamente considerato".

Raimondo Ricci Bitti, consigliere nazionale Fitp, sottolinea la buona riuscita della manifestazione, così come Iain Smith, responsabile Itf, evidenzia il top raggiunto dai mondiali per la disciplina individuale a tutti i livelli. Paolo Caponigri, direttore del torneo, ha organizzato un vero e proprio villaggio olimpico con tribune, servizi e schermi giganti per assistere agli incontri, mentre la manager Alice Fusco di Heroe’s Brand Italia ha motivato l’adesione con gli ottimi riscontri ottenuti dai mondiali.

Giacomo Mascellani