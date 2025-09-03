Mondiali di beach tennis. Cesenatico è la capitale

Per il terzo anno consecutivo la Riviera Romagnola diventa teatro del più prestigioso evento stagionale del beach tennis mondiale: la sedicesima edizione degli Itf Beach Tennis World Championships. Fino al 7 settembre tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici della specialità, si sfideranno sulla sabbia dell’Arena Beach di Cesenatico per il titolo di campioni del mondo 2025. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e dall’International Tennis Federation, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico, è stato presentato al Palazzo del Turismo.

Il torneo vedrà impegnate le campionesse azzurre Giulia Gasparri e Ninny Valentini, numero 1 del ranking mondiale, e le sudamericane Patricia Diaz e Rafaella Miiller, già trionfatrici sulla sabbia di Cesenatico nelle ultime due edizioni. In campo maschile torna il fuoriclasse di casa Michele Cappelletti, sei volte campione del mondo e campione in carica, al via al fianco dello spagnolo Antonio Miguel Ramos Viera; Mattia Spoto e Nicolas Gianotti, campioni iridati 2023 e finalisti della passata edizione.

Atleti in rappresentanza di 24 differenti nazioni, nelle categorie doppio femminile, doppio maschile, doppio misto e Under 18. Ingresso libero.

"Cesenatico diventerà la casa del beach tennis mondiale - ha commentato Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis e Padel - Vogliamo offrire agli appassionati non solo un evento di altissimo livello tecnico, ma anche un’occasione per celebrare i valori autentici dello sport e la straordinaria capacità della Riviera Romagnola di accogliere, coinvolgere ed emozionare".

David Haggerty, presidente International Tennis Federation ha aggiunto che l’evento rappresenta "L’apice di questo sport. Continuano a crescere in termini di dimensioni e importanza". Ha continuato il presidente della Regione Michele De Pascale: "In Emilia-Romagna il beach tennis è più che uno sport: è parte della nostra identità, nato sulle spiagge della nostra riviera e cresciuto fino a diventare disciplina internazionale. Ospitare a Cesenatico, per il terzo anno consecutivo questo evento significa dare continuità alla storia e trasformarla in un’opportunità per il territorio, capace di unire competizione, turismo e socialità. Il valore di questa manifestazione non si misura soltanto nei risultati sportivi, ma anche nella capacità di rafforzare il legame con la comunità, di attrarre visitatori da tanti Paesi e generare ricadute positive sull’economia locale".

Ha concluso Matteo Gozzoli sindaco di Cesenatico: "Per Cesenatico è un grande valore aggiunto che porta per una settimana oltre 800 atleti da tutto il mondo che generano migliaia di presenze turistiche e ci danno modo di rafforzare la nostra visibilità a livello nazionale e internazionale".