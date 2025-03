Mondo della ristorazione in lutto. E’ morto Renzo Fioroni

Il mondo della ristorazione è in lutto per la scomparsa di Renzo Fioroni, 71 anni, avvenuta domenica scorsa all’ospedale Bufalini di Cesena. Lascia la moglie Isabella, i figli Alessandro, Federico, Mariangela e Valeria. Il funerale si svolgerà oggi, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo a San Mauro Pascoli. Seguirà il trasporto al crematorio di Cesena. Non fiori ed eventuali offerte saranno devolute alla famiglia per sostenere le spese funerarie.

Renzo Fioroni, detto Baffo, ha passato tutta la sua vita in cucina fra pentole, tegami e fornelli. Originario di Ascoli Piceno e dal 1961 residente a San Mauro Pascoli, è stato titolare del ristorante ’Da Fioroni’ a Sant’Angelo di Gatteo, poi di una rosticceria di pesce a Savignano. Ha 14 anni quando inizia a lavorare nella pizzeria Texas di Bellaria e proprio lì impara non solo a fare la pizza, ma anche in cucina a fare i piatti più svariati in quanto il locale era anche ristorante. Fino a 18 anni, quando parte per il servizio di leva nella Marina Militare dove fa il cuoco e un corso di sei mesi di scuola per cuochi. Un’occasione di vita non persa quella del servizio militare, ma tutta guadagnata. Rimane affascinato dal mare, tanto è vero che poi per due anni fa il cuoco sulle navi civili. Con il matrimonio scende dalla nave, ma continua a fare il cuoco al Lady Godiva, il locale in quei tempi più prestigioso di Rimini e continua fino alla fine degli anni ‘80. Nel 1991 a Rimini gestisce il ristorante Filiberto di fianco l’incrocio fra la statale Adriatica e via Covignano. Fa una media di 250 coperti al giorno e ha dodici dipendenti. Continua fino al 2003. Poi altri due locali fino 2005, una pausa a causa di una grave malattia, ma senza mai però rimanere fuori dal giro. Prende in gestione un bar a Sala di Cesenatico facendo lavorare la sua famiglia. Nel 2007 compra un chiosco di piadina a Sant’Angelo di Gatteo e poi nel 2010 il ristorante, per finire poi a Savignano con la rosticceria di pesce. Ha sempre detto che la cucina era nel suo dna. Nel 2015 ha avuto un tumore e in due anni quattro interventi chirurgici. Ma con una grande forza di attaccamento al lavoro ha ripreso e ha continuato con grande successo, fino alla fine.

Ermanno Pasolini