Monologo di D’Elia su Caravaggio

L’avventurosa e complessa vita di Caravaggio è al centro dello spettacolo di Luigi D’Elia in scena questa sera alle 21 al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. con uno spettacolo Lo spettacolo è stato scritto da Francesco Niccolini, per la regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi. In ‘Caravaggio’, Niccolini e D’Elia provano ad attraversare l’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, quel primo Seicento che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale.