Monopattini e bici elettriche rimossi a Cesena

Cesena, 11 maggio 2025 – Breve storia di un amore mai nato. Molti problemi, altrettanti rinvii e alla fine il forfait. Entro poche settimane i monopattini e le bici elettriche disponibili per il noleggio in città verranno rimossi. L’azienda ‘Ridemovi’ che lo scorso settembre aveva portato in centro una flotta di mezzi elettrici da mettere a disposizione con la formula ‘sharing’ porrà infatti fine al servizio, rimuovendo dal cuore urbano circa 100 monopattini e 50 biciclette elettriche.

“È stata presentata formale disdetta del servizio – ha confermato l’assessore alla mobilità Christian Castorri –. Il contratto prevedeva una finestra temporale nella quale tale opzione era prevista e l’azienda ne ha fatto utilizzo. Ne prendiamo atto, come d’altra parte dobbiamo riconoscere di trovarci in un contesto diverso rispetto a quello di qualche tempo fa, anche in relazione ai mezzi di trasporto pubblico”.

Di certo le modifiche al codice della strada, che ora impongono assicurazione, targa e utilizzo del casco su tutti i monopattini, hanno tolto appeal a un veicolo che era stato gettonato in particolare nei primi tempi successivi al suo approdo sul mercato, venendo visto quasi come una moda, se non addirittura un ‘gioco’ al quale in particolare molti giovani hanno voluto dedicarsi, spesso con rivedibile attenzione verso il rispetto delle regole e il senso civico. Resta da vedere cosa accadrà ora in città. “Stiamo valutando la situazione – ha aggiunto Castorri – non in modo ideologico, ma piuttosto basandoci sui numeri e sulle necessità della popolazione. Credo che sia questo il giusto approccio da adottare. Il percorso riguarda ovviamente la giunta nella sua interezza, ma per quello che mi riguarda, posso dire che a queste condizioni non credo che la mancanza della disponibilità di monopattini a noleggio si farà particolarmente sentire. Siamo invece intenzionati a valutare con attenzione la possibilità di reintegrare in zone e con metodi strategici l’utilizzo delle bici elettriche. Magari in partnership con la vicina riviera, nella quale durante l’estate l’appeal cresce vistosamente”.

Riguardo alla decisione di ‘Ridemovi’ di fare un passo indietro, l’assessore preferisce non entrare nel merito: “Era una clausola che avevano il diritto di esercitare e lo hanno fatto. Il tema non riguarda soltanto Cesena, ma è trasversale a tante città medio piccole italiane ed europee. Come amministrazione comunale non abbiamo investito somme, altre realtà lo hanno fatto, in particolare di fronte alla flessione dell’utilizzo dei mezzi, con l’intento di sostenere le aziende che forniscono il servizio. Ogni scelta è legittima, noi abbiamo preferito non rilanciare, decidendo di effettuare un’analisi complessiva che deve riguardare anche il sistema di piste ciclabili, parcheggi scambiatori e l’intero asse del trasporto pubblico. I dati mostrano una sensibile riduzione nell’uso dei monopattini e delle bici elettriche a noleggio e per di più indicano che chi utilizza quel genere di mezzi, molto spesso lo fa per coprire distanze brevissime, misurabili in qualche centinaio di metri. È un dato di fatto e da qui nasce la riflessione su quanto davvero siano importanti per la nostra mobilità”.

A questo si aggiunge il problema legato alla poca cura che stanno ricevendo i mezzi, molto spesso a lungo abbandonati a loro stessi in posizioni non congrue. Con buona pace dei tanti cesenati che in questi mesi hanno segnalato la questione, chiedendo più attenzione. Ma il problema sta per essere risolto. All’origine.