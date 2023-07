Monopattini elettrici, ondata di furti

di Annamaria Senni

E’ una piaga che dilaga. Oltre ai furti di biciclette che purtroppo non passano mai di moda, i ladri si sono specializzati sempre più anche in furti di monopattini elettrici. Sono continue le segnalazioni che appaiono sui social da parte di chi ha subito un furto a Cesena. Furti che troppo spesso non vengono denunciati alle forze dell’ordine. Una decina le denunce presentate ogni mese dai proprietari di monopattino in città, ma il fenomeno potrebbe essere molto più esteso.

Costano tra i 250 euro fino a oltre 3.000 euro. Acquistati in gran parte dai giovani, sono stati riscoperti anche dagli adulti. Utilizzatissimi per spostarsi in città, comodi e pratici, consentono di muoversi in fretta senza problemi di traffico o parcheggio e non sono interessati nemmeno dal caro benzina. Dal 2020 hanno iniziato a circolare con sempre più frequenza e ora sono diventati un mezzo di locomozione altamente utilizzato, e proprio per questo, da due anni a questa parte, sono diventati oggetto dei desideri anche dei ladri. Difficile impedire il mercato della ricettazione che avviene per lo più su internet. Dopo averli rubati, i ladri spesso li mettono in vendita sui siti online dove pubblicano le foto, così come fanno per le biciclette. Non essendo stato introdotto l’obbligo di targa per i monopattini e la copertura assicurativa è difficile scoprire i trasgressori della legge a meno che non si colgano in fallo. Per questo rimane una concreta paura, da parte dei proprietari, di essere soggetti a possibili furti. Per contrastare il fenomeno, spesso i proprietari installano sistemi di gps che permettono di recuperare il mezzo una volta rubato. Un’altra problematica è che alcuni monopattini si chiudono a fatica con una catena e vengono così lasciati aperti, rimanendo esposti al pericolo di furto. E’ quello che è capitato a un cesenate che pochi giorni fa è entrato in farmacia per pochi minuti in centro a Cesena e, quando è uscito, il suo monopattino (lasciato aperto vicino all’entrata) era sparito.

Un altro furto è stato segnalato sempre in centro martedì sera tra viale Oberdan e corso Cavour. Tra le 20.40 e le 22 i ladri hanno spezzato la catena del monopattino parcheggiato in strada e sono fuggiti. I furti avvengono maggiormente negli ambienti scolastici (dato che è un mezzo molto utilizzato dai giovani) e in zona stazione, ma non mancano i furti nei garage delle abitazioni, dove vengono sottratte anche bici e bici elettriche. La raccomandazione che arriva dalle forze dell’ordine è di denunciare sempre i furti, scattare delle foto ai mezzi e segnarsi il numero di matricola per rendere più semplice il riconoscimento in caso di sottrazione da parte dei malviventi.