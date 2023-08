Monopattini in frenata Calano noleggi, clienti e chilometri percorsi "Ma non ci fermiamo"

di Luca Ravaglia

Parigi si ferma, Cesena accelera. Dall’inizio di settembre nella capitale francese, in seguito all’esito di una consultazione referendaria, verranno rimossi tutti i monopattini elettrici forniti tramite servizio di noleggio. Gli abitanti della Ville Lumière hanno infatti deciso di dire basta ai problemi legati all’utilizzo selvaggio di mezzi che avevano finito per essere utilizzati – e parcheggiati – ovunque, in barba al rispetto sia delle norme del codice della strada, che di quelle del buon senso. Mentre i detrattori di questo mezzo di trasporto auspicano che tale provvedimento possa allargarsi anche altrove, magari sconfinando pure in Italia, a Cesena si va invece verso la strada del rilancio. "A settembre – commenta l’assessora alla mobilità Francesca Lucchi – ci sarà un nuovo bando per la gestione del servizio, che vogliamo implementare ulteriormente, soprattutto nell’ottica di affiancare ai monopattini un crescente numero di biciclette, anch’esse elettriche , in aggiunta a quelle che invece si muovo solo grazie alle spinte sui pedali. La ragione è che mentre continuiamo a investire sull’implementazione della ‘bicipolitana’ e dunque sulla realizzazione di una rete sempre più ampia e articolata dedicata agli spostamenti dei veicoli non inquinanti, è giusto poter offrire quante più opzioni possibili per percorrere quei tratti".

In città nel frattempo il ‘boom’ dell’utilizzo dei monopattini pare essere definitivamente alle spalle. Parlano i numeri. Il servizio venne lanciato a fine luglio del 2020 e diventò subito una ‘moda’, certificata da una corsa all’utilizzo trasversale a diverse face d’età e in ogni caso non sempre nel rispetto delle regole. Così nell’aprile del 2021, meno di nove mesi dopo il debutto, i numeri parlavano già di 90.000 corse effettuate, corrispondenti a 160.000 chilometri percorsi. Il tempo è passato e così ecco che i dati resi noti da Helbiz, fornitore del servizio, relativi ai dodici mesi del 2022 parlano di 43.174 noleggi effettuati e 127.904 chilometri percorsi da 34.421 utenti. "Si tratta di un assestamento fisiologico – riflette Lucchi – dettato dal fatto che inizialmente molti utilizzi erano dettati dalla semplice curiosità di mettersi alla guida con un veicolo ‘inedito’, mentre ora chi sceglie di servirsene lo fa solo per una reale necessità. Bene così dunque, perché un mezzo di trasporto non deve essere fine a se stesso, ma piuttosto servire a uno scopo preciso. E su questo aspetto i nostri dati ci dicono che l’abitudine a privilegiare il basso – o nullo – impatto ambientale è sensibilmente in crescita".

Resta poi il nodo delle future eventuali disposizioni che il Governo sta mettendo all’ordine del giorno: obbligo di assicurazione, targa, casco… "Ogni provvedimento – chiude Lucchi – deve essere valutato in base all’impatto che porta. A Cesena abbiamo registrato un caso tragico legato all’uso di monopattini. E’ uno di troppo, ma purtroppo, allargando il raggio a tutti gli altri veicoli in circolazione, è tutt’altro che l’unico. Che fare? Serve agire in maniera pragmatica, per garantire allo tesso tempo sicurezza e appetibilità del servizio".