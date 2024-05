Montalti lancia la sfida ai candidati: "Siamo pronti per il confronto"

Enzo Montalti (nella foto), candidato sindaco per la lista civica di centrosinistra ’Insieme per Bagno di Romagna’, ha lanciato la sfida per un confronto pubblico agli altri due candidati a sindaco per il Comune termale. Dice Montalti: "Il prossimo futuro comporterà cambiamenti che segneranno il destino della nostra collettività. Terminerà la stagione dei contributi pubblici a valanga che hanno contraddistinto gli ultimi anni. La competizione fra territori crescerà, così come i nodi del nostro calo demografico e della necessità di ridefinire il modello turistico-termale, la difesa dei servizi sanitari e del mondo del lavoro verranno al pettine. Occorreranno idee chiare e nuove, oltre a capacità di relazioni e collegamenti. I nostri cittadini meritano di poter stimare chi sia più preparato ed adatto".

Immediata la risposta del candidato sindaco della lista civica ’Visione Comune’, Enrico Spighi: "Abbiamo letto di una sfida – sottolinea Spighi – per un confronto fra i tre candidati al ruolo di sindaco del nostro Comune. A nostro avviso questo è un appuntamento immancabile, assolutamente da organizzare. Crediamo infatti così tanto nell’importanza di questo evento che la nostra piena e totale disponibilità è già stata data da diverse settimane agli abituali organizzatori dei consueti confronti fra i candidati". Ieri pomeriggio non si registrava la risposta, alla proposta di Montalti, da parte della Lista civica "Andare Oltre", con candidato sindaco Olinto Bergamaschi, lista che ha il sostegno del centrodestra.