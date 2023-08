Montalti (Pd): "Risposte del Governo tardive e incomplete, l’attesa si allunga"

Lia Montalti (nella foto), consigliera regionale del Pd. Che cosa imputate al Governo sui fondi per gli alluvionati?

"A tre mesi dall’alluvione sono arrivate risposte tardive e incomplete. I fondi stanziati sono ben lontani dagli 8,5 miliardi necessari. Ad oggi non è stato ancora trasferito nulla ai comuni e alle province, che hanno già messo in atto numerosi interventi. Chiediamo:a cosa servano i 21 milioni di euro stanziati per istituire una struttura commissariale che ha sede a Roma e che non sta supportando i territori colpiti?" Che cosa chiede il Pd per la ricostruzione?

"Tempi certi su quando arriveranno i fondi a cittadini imprese e comuni. Negli ultimi provvedimenti nazionali sono state previste risorse esigue per gli indennizzi che servono per risarcire pienamente le famiglie alluvionate, e le imprese danneggiate. Un miliardo e duecento milioni mal destinati siamo messi subito a disposizione del commissario per indennizzare famiglie e imprese e si attivi il risarcimento del danno per famiglie e imprese attraverso il meccanismo del credito d’imposta"

Veramente le cose vanno così a rilento come dite?

"Cittadini che hanno perso tutto aspettano ancora. E così gli enti locali che debbono procedere agli interventi necessari per mettere in sicurezza strade e infrastrutture, anche in vista della stagione invernale".

Andrea Alessandrini