Montalti torna all’attacco:: "Viabilità tutta da rivedere"

Il riordino della viabilità cittadina, ed in particolare la situazione viaria nel centro di San Piero in Bagno, tarda a fare strada. Lo rileva, ancora una volta, il gruppo di opposizione consiliare Insieme per Bagno di Romagna (lista civica di centrosinistra), con una dichiarazione del capogruppo Enzo Montalti, che torna così all’attacco.

"Dobbiamo – scrive –, purtroppo, notare l’inerzia dell’attuale amministrazione comunale per ciò che concerne la viabilità nell’abitato di San Piero. E ciò in modo particolare per quanto concerne l’accesso a piazza Salvador Allende. Esso risulta difficoltoso per chi non conosce la zona del centro storico di San Piero, penalizzando l’accesso dei turisti e le esistenti attività commerciali. L’attuale accesso veicolare attraverso un lato di piazza Martiri della Libertà presenta problematiche di sicurezza dovute alla mancanza di adeguata segnalazione orizzontale (strisce pedonali) all’imbocco da via Cesare Battisti, e alla presenza, negli adiacenti giardini pubblici, di numerosi vivaci bambini in alcune ore del giorno. Infine, per la necessità dei pedoni, in salita verso la chiesa, di doversi spostare sulla sede stradale a causa della permanente indisponibilità di un tratto di marciapiede".

"L’apertura di via Garibaldi, pur con dovute restrizioni, permetterebbe di migliorare – dice a conclusione Montalti – la situazione dell’accessibilità a piazza Allende, la principale di San Piero, mitigando in tal modo i rischi connessi con l’attuale situazione. Non possiamo che reiterare l’invito all’amministrazione comunale per riorganizzare l’intera viabilità del centro storico di San Piero".

gi. mo.