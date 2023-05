Montatore di arredamenti con qualifica nel settore

Un mobilificio di Castrocaro Terme cerca un montatore di mobili preferibilmente con esperienza . La risorsa si occuperà di montaggio mobili e arredamenti in genere presso i clienti. È indispensabile il possesso della patente di guida B e di un mezzo proprio. È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua italiana e gradito il possesso di titoli di studio eo qualifiche inerenti al settore del legnoarredamento. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno con presentazione domanda entro lunedì 15 maggio. Per candidarsi occorre essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te e cliccare sul pulsante ’invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate entro lunedì 15 maggio.