Montatore meccanico per mezzi agricoli

Ditta Assomech di Savignano sul Rubicone (FC), che si occupa di costruzione, vendita, commercio, di attrezzature meccaniche, impianti, software e ogni altro tipo di apparecchiature utilizzabili in agricoltura e nelle operazioni di trasformazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli, ricerca un montatore meccanico, che si occupi del montaggio dei singoli macchinari in officina, più smontaggio linee e rimontaggio presso la sede del cliente, e’ richiesta disponibilità nelle trasferte in Italia, preferibile esperienza in ambito elettromeccanico, indispensabile il diploma inerente alla mansione, preferibile se in possesso dell’abilitazione alla guida del muletto, indispensabile il possesso dell’auto, Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Contratto apprendistato con prospettiva di inserimento a lungo termine. Orario tempo pieno 8/12.30 e 13.30/17 previste trasferte il Italia in giornata o di qualche giorno.