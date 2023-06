Montecoronaro, oggi festa per i 50 anni della Pro Loco

di Gilberto Mosconi

Oggi festa grande a Montecoronaro, la suggestiva località climatica e turistica ad alcuni chilometri da Verghereto. In quell’ameno borgo appenninico, alle falde del Fumaiolo, sarà celebrata la ricorrenza del 50° anniversario della costituzione della Pro Loco di Montecoronaro. In considerazione anche della ricorrenza della Festa di San Giovanni, questo il programma della giornata: alle 9 prenderà il via un’escursione nei dintorni di Montecoronaro, poi alle 12 sosta per il pranzo allo stand della Pro Loco. Alle 14, avrà luogo il momento celebrativo del 50° della costituzione della Pro Loco di Montecoronaro alla presenza delle autorità, fra cui il presidente regionale dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) Maximiliano Falerni e quello provinciale Athos Mazzoni, del sindaco di Verghereto Enrico Salvi. Poi, alle 16, santa messa, a cui seguirà la solenne processione presso l’Oratorio di San Giovanni, presieduta dal vescovo monsignor Douglas Regattieri. Alle 17,30 ci sarà il momento dei giochi e dell’intrattenimento musicale. A seguire incontro di fraternità e amicizia tra i presenti alla festa, che staranno insieme anche per la merenda alla sporta.

In occasione delle ’nozze d’oro’ dei suoi primi 50 anni di attività, la Pro Loco di Montecoronaro ha pubblicato anche un interessante e coinvolgente libretto, redatto da Agostino Moretti, nelle cui pagine firmate dall’attuale storico presidente, Roberto Salvi (in carica da alcuni decenni, sempre riconfermato all’unanimità), viene ripercorsa l’intensa vita di mezzo secolo di iniziative da parte del dinamico sodalizio di volontariato di Montecoronaro, nato appositamente per la migliore promozione e valorizzazione di quella piccola, piacevole, località del crinale tosco-romagnolo.

Una località dell’alto Appennino cesenate dove i valori dell’ambiente erano già allora rispettati e in prima pagina, e quindi ben segnati anche nelle locandine e nei cartelloni promozionali, nei quali a caratteri cubitali era scritto: ’Montecoronato: Benvenuto al Turista che ama e rispetta la natura. Ospitalità, Tranquillità, Aria pura, Serenità’. Quella cartellonistica era corredata da un bel disegno di lupo appenninico. E fin dall’esordio della sua attività, nel 1973 (primo presidente Natale Ceccarelli di Cesena), la Pro loco di Montecoronaro, oltre alle varie sagre, eventi, appuntamenti, stand gastronomici, sport, e altre manifestazioni, decise anche di dedicarsi ogni anno ad un’iniziativa concreta. Fra esse, da sottolineare, quella riguardante la realizzazione del monumento alle sorgenti del fiume Savio, che dà il suo primo vagito proprio poco distante dall’abitato di Montecoronaro.