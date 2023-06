"Monteleone, piantiamo rose sulle frane"

di Raffaella Candoli

Monteleone potrebbe diventare "Il borgo più odoroso d’Italia". L’obiettivo è quello di piantare rose a migliaia e, appunto, profumate, là dove la terra e le strade della piccola frazione del Comune di Roncofreddo sono state devastate dalla recente alluvione. Il proposito che intende riparare lo sfregio di frane e smottamenti, col profumo e la bellezza della regina dei fiori, è dei soci dell’associazione di promozione sociale intitolata, guarda caso, "Borgo odoroso", presieduto dalla giornalista, scrittrice ed editrice Ada Grilli, che, cesenate, ha fatto di Monteleone la propria residenza di elezione. Qui, con abitanti e amici Ada persegue la conservazione di quegli aspetti naturalistici del luogo, organizzando, tra le varie iniziative, anche un "Festival delle spezie e degli odori". " In un vicino futuro, secondo il progetto dell’Associazione – auspica Ada Grilli -, migliaia di ‘rose di Damasco’, la varietà più profumata, potrebbero essere piantumate sulle frane meno ripide e meno pericolose, quelle sulle vie di accesso al borgo, non importa se provinciali, comunali o vicinali. Senza ovviamente con ciò sostituire i piani di consolidamento delle rive che soltanto i tecnici saranno tenuti a presentare. Il progetto avrà comunque, oltre che una valenza estetica, anche un significato simbolico: generare bellezza agli occhi e fascino olfattivo da una ferita all’ambiente collinare". Ada ha coinvolto aziende florovivaistiche, prima tra tutte l’azienda di Mariya Ilieva, una giovane imprenditrice di origine bulgara con base in Piemonte, che da anni importa dal suo Paese le rose damascene e le distribuisce in tutta Italia. Le sue rose - una varietà antica molto rustica - sono già state piantumate sperimentalmente, qualche anno fa a Monteleone nel bio-bosco i Gradoun e all’Istituto Agrario di Cesena, dove si sono ambientate perfettamente. L’associazione "Borgo odoroso" ha inoltre in programma alcune iniziative per raccogliere fondi da destinare alle esigenze della ricostruzione, perché l’alluvione, lo ricordiamo, ha prodotto drammatici effetti anche sulle case e luoghi di lavoro di diversi residenti. Il 28,29,30 luglio è in programma in Piazza Byron, la prima edizione del festival cinematografico (con ingresso a pagamento), "Cinema al castello" dedicato a Pupi Avati, il regista bolognese che ha ambientato quasi tutti i suoi oltre 40 film nella nostra regione. In calendario anche la seconda edizione del Concorso Fotografico "L’anima degli alberi", coordinato dal fotografo Vito Buccellato Savalli, sul tema "In-fra il fango". Le opere saranno esposte in autunno e i primi tre vincitori vedranno le proprie foto pubblicate sulla rivista Terre & Culture. Inoltre, Ada Grilli mette a disposizione titoli del suo vasto catalogo personale. La pagina Facebook dell’associazione ospiterà un incubatoio di idee da qualunque parte provengano. A livello solidaristico, uno dei pianoforti verticali che suonarono in tutte e tre le edizioni del "Borgo sonoro", verrà regalato ad uno studente o studentessa che abbia avuto danni ingenti che hanno interessato il proprio strumento. Maggiori informazioni possono essere reperite scrivendo a ‘[email protected]’.