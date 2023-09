Monteleone, sapori genuini e ‘ligaza’ alla Sagra dei Fichi

A Monteleone di Roncofreddo nonostante le difficoltà dovute all’alluvione di maggio e alle tantissime frane che solcano il territorio si è deciso di mantenere viva la tradizione della Sagra dei Fichi e Festa della Madonna in programma domani. Una giornata semplice, assicurano dal direttivo della Pro Loco, una giornata all’insegna dello stare bene e del vivere bene. La festa inizia alle 12.30 con la ligaza in piazza con una grande tavolata in Piazza Byron dove condividere cibo e storie. Alle 16 la festa popolare lascia spazio al rito religioso per la celebrazione della messa e alla processione per il paese con la statua della Madonna di Monteleone. La festa poi prosegue alle 18 con il concerto del Duo Baguette formato da Andrea Branchetti e Nicole Fabbri, organetto e fisarmonica, due strumenti che, partendo dalla tradizione, escono allo scoperto per reinventarla e incontrare nuovi linguaggi e forme musicali. Sul palco di Piazza Byron porteranno i suoni della tradizione italiana, della Parigi di inizio ‘900 e dell’Europa dell’Est in un viaggio musicale fatto di swing, tradizione, improvvisazione e musica per balli popolari. Insieme a loro Francesca Pretolani che animerà ulteriormente il concerto insegnando ai partecipanti i "primi passi" delle danze popolari. Naturalmente tanto spazio sarà dato al dolce frutto e allo stand della Pro Loco si potranno assaporare specialità dolci e salate a base di fichi preparate dalle volontarie: fichi freschi, strudel di fichi, crostata, torta rustica ai fichi secchi, focaccia fichi e prosciutto e tante altre golosità.

Info 339-5781400.

Ermanno Pasolini