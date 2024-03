Montiano in jazz con il Gian Marco. Gualandi quartet

Dopo il successo delle prime due serate, si conclude l’edizione 2024 della rassegna Montiano in Jazz con il concerto del Gian Marco Gualandi Quartet, che si è formato nel 1999 esibendosi fin da subito in numerosi contesti, tanto che già nel 2000 ha realizzato il cd ’My little Francis’ interamente composto da brani originali. Da allora l’attività artistica di questo gruppo non si è mai fermata e numerosi sono i musicisti che hanno affiancato Gualandi in questa formazione. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al teatro Paganelli. Ingresso su prenotazione, info al 345.083 7077.